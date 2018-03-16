المالية: ضبط 22 محاولة تهرب جمركي خلال أسبوع

كتبت- مصطفى عيد:

كشف تقرير لمصلحة الجمارك، أن جمارك سفاجا ضبطت نحو 13 محاولة تهرب جمركي لـ 40 جهاز بلاي استيشن و 110 عبوة زيت للشيش الإلكترونية و280 فلاشة ميموري وشاشتي LED، بقيمة تعويضات بلغت 115 ألف جنيه، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة تلقى مصراوي نسخة منه.

وأوضح التقرير أنت تم أيضا ضبط ضبط مسدس خرسانة و90 طلقة بارود وأدوية ومبيدات حشرية وعسل منتهى الصلاحية وبضائع أخرى في مشمول بعض رسائل الأمتعة الشخصية لعدد من الركاب وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 150 ألف جنيه.

وقال التقرير أن جمارك مطار القاهرة تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية مع أحد الركاب حيث تبين وجود ١٢٠ علبة أدوية مخبأة داخل الأمتعة الخاصة بهم وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه، كما تم ضبط 40 هاتف محمول وكمية من الأغلفة البلاستيك الفارغة مع راكب آخر مخبأة بين طيات ملابسة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

بالاضافة إلى ضبط 754 علبة أدوات ومستحضرات تجميل عالمية مع أحد الركاب وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 450 ألف جنيه.

واشار التقرير إلى أن جمارك دمياط تمكنت من ضبط 4 قطع من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيوف معدنية وخنجر معدني وعصا عكاز بداخلها سيف معدني وقنينة أثرية وعدد من اللوحات الفنية الزيتية والتماثيل ومجموعة من المجلدات والكتب باللغة الفرنسية ونجف وشمعدانات وأباجورات وتم الاشتباه في أثرية الأصناف وتم عرضها على لجنة الآثار بميناء دمياط وأقرت اللجنة بأن بعض المضبوطات لها قيمة تاريخية وفنية.

كما تم ضبط محاولة تهريب طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة بجمارك مطار أسوان مع أحد الركاب القادمين من الصين داخل حقيبته.

وقال التقرير إن مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية تمكنت من ضبط كمية من الخمور والسجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل مخزن سري وبتفتيش المخزن تم ضبط 103 زجاجة من الخمور الأجنبية و162 خرطوشة سجائر أجنبية غير ملصق عليها طوابع البندرول الدال على سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم التعويضات المستحقة 1.3 مليون جنيه.

كما ضبط جمارك العين السخنة من ضبط كمية من فوانيس رمضان بالمخالفة للقوانين ضمن مشمول بيان جمركي والصنف طبقا للمستندات لعب أطفال وبالكشف والمعاينة تبين وجود 200 كرتونة بكل منها 50 فانوس مختلفة الأشكال والأحجام.