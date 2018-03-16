البورصة تحقق مستوى تاريخي جديد وتواصل ارتفاعها للأسبوع الخامس

كتب- أحمد عبد المنعم:

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها القياسي للأسبوع الخامس على التوالي، ليحقق مؤشرها الرئيسي قمة تاريخية جديدة بعد تخطيه حاجز الـ 17 ألف نقطة وارتفاع رأسمالها السوق لأعلى مستوياته على الإطلاق وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام وقيم التداولات وذلك بدعم من مشتريات الأجانب وصعود الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة 3.2%، أو ما يعادل 527 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوي 16999 نقطة.

ودعم سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر صعود البورصة حيث صعد خلال تعاملات الأسبوع بنحو 4.31% ليغلق عند 88.85 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.56%، عند مستوى 899.82 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX10 ، بنسبة 1.27% عند 2217 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 972.4 مليار جنيه، ربحاً 14.5 مليار جنيه، مقابل 957.9 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء خلال الأسبوع بصافي 1.2 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بقيمة 1.1 مليار جنيه و133.13 مليون جنيه على التوالي.