هل ترتفع أسعار الذهب في مصر بمناسبة اقتراب "عيد الأم" ؟

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية الأسبوع عند نفس مستويات أسعار الجمعة الماضية، نتيجة استقرارسعر المعدن عالميا، متجاهلة اقتراب موسم عيد الأم.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند سعر 648 جنيها وهو نفس سعره الجمعة الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 741 جنيها، والجنيه الذهب نحو 5184 جنيها، بفعل ثبات سعر المعدن عالميا عند نفس مستويات الجمعة الماضية.

وأضاف نجيب إن حالة الركود التي يشهدها سوق الذهب لم تتغير باقتراب موسم عيد الأم كما كان يحدث قبل سنوات، وذلك نتيجة تراجع الحالة الاقتصادية للمستهلكين، والتي دفعتهم للاتجاه لشراء هدايا أقل سعرا من الذهب.

وقال نجيب، إن زيادة المبيعات كانت تتسبب عادة في ارتفاع سعر الذهب نتيجة ارتفاع الطلب عن المعروض، ولكن هذا لم يحدث بالرغم من دخول مناسبة عيد الأم أو غيرها من المناسبات.

وقال حاليا، "الأسباب التي ترفع أسعار الذهب في مصر حاليا هي صعود سعر المعدن عالميا أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه وليست المناسبات"

وعالميا، سجل سعر الأوقية 1317.9 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، وهي نفس سعر الاوقية الجمعة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.