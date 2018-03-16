الدولار يتراجع عالميا أمام الين وسط مخاوف سياسية أمريكية

القاهرة- وكالات:

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الين الياباني منذ أوائل مارس اليوم الجمعة بفعل تقارير تكشف عن مزيد من الاضطرابات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ساد الهدوء أسواق أخرى مع استمرار حذر المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وقد تضر المخاوف المتعلقة بالرسوم التجارية الأمريكية الاقتصاد العالمي، كما أن التغييرات التي شهدتها الإدارة الأمريكية أثرت على الأسواق في الأيام الأخيرة، مما دفع الدولار للتراجع ويبقى الين هو المستفيد الأكبر.

وارتفع الين 0.6 % إلى 105.6 ين للدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ السادس من مارس . وصعدت العملة اليابانية من نحو 113 ينا للدولار في بداية العام.

وتقدم الين أمام عملات أخرى أيضا، حيث نزل اليورو أمام العملة اليابانية 0.5% إلى 130.24 ين. وعادة ما يسجل الين أداء جيدا في أوقات الضبابية بالسوق.

وعقب تعافيه في الأسواق الخارجية، استأنف الدولار موجة هبوطه الأخيرة ونزل 0.2% أمام سلة من العملات وسط مخاوف مرتبطة بالتغييرات في إدارة ترامب والتركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وزاد اليورو قليلا إلى 1.23 دولار، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.4 دولار بدعم من تقارير عن أن بريطانيا أحرزت تقدما كبيرا في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بخصوص المرحلة الانتقالية.

وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بعد صدور بيانات ضعيفة عن الإسكان عززت وجهات النظر القائلة إن بنك كندا المركزي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتعرض الدولار الكندي لضغوط أيضا بعد تصريحات أدلى بها ترامب بخصوص التجارة مع كندا جددت المخاوف التجارية.

ونزلت العملة الكندية 0.1% إلى 1.3 دولار كندي للدولار الأمريكي بعدما بلغت 1.3072 وهو أضعف مستوى لها منذ أواخر يونيو 2017