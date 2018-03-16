الجنيه يصعد من جديد أمام 3 عملات عربية أجنبية خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، اليوم أن سعر صرف عدد من العملات العربية والأجنبية تراجع أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع البنكية مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، بينما استقرت أسعار عملات أخرى عند نفس مستوياتها.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.63 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء و21.96جنيه للبيع، الجمعة الماضية.

كما انخفض أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه، ليصل إلى 24.43 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع مقابل 24.31 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وهبط أيضا سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.47 جنيه للشراء و58.89 جنيه للبيع، مقابل 58.49 جنيه للشراء و58.90 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه إلى 17.55 جيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، الجمعة الماضية.

كما ثبت أيضا سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.68 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.78 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره خلال الأسابيع الماضية.

وبلغ سعر الريال القطري 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضية.