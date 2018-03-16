بالإنفوجراف.. التخطيط توضح أهمية إنشاء حاضنات الأعمال بمصر

كتبت- إيمان منصور:

نشر مشروع 2030 التابع لوزارة التخطيط اليوم الجمعة، انفوجرافًا لتقديم شرح واف لحاضنات الأعمال ومفهومها وأهدافها، وذلك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، تناول المنشور توضيح مهام حاضنات الأعمال والتي تتمثل في تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات وتوفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشأت الصغيرة مع توفير التدريب الإداري أو التقني لعاملي المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.

كما أوضح الانفوجراف أهمية حاضنات الأعمال والتي تضمنت المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانات التي تعمل على تسهيل إقامة المشروعات بجانب العمل على ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة.

واشار أيضا إلى، إمكانيات الحاضنات في ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة وتشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.