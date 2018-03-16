التخطيط تنهي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعاملين بالحكومة

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الجمعة إنها انتهت من المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي " تخطيط وإدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة" والذي شمل جميع الجهات الحكومية المنوطة بإعداد الخطة السنوية.

وقالت الوزيرة هالة السعيد في بيان، إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهات الحكومية المختلفة لتبني نظام الإدارة بالنتائج واستخدام الإطار المنطقي لتخطيط المشروعات، بالإضافة إلى التدريب على استخدام المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة لإدخال المشروعات وذلك لميكنة عملية إعداد الخطة وتسهيل المتابعة والربط بين الجهات المختلفة.

واضافت السعيد أن التدريب تم لنحو 60 متدرب من المسؤولين عن عملية التخطيط وإعداد الموازنة بالجهات المختلفة من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد 24 جامعة حكومية والمراكز البحثية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت إن التدريب تضمن مجموعة من المحاضرات حول ما تقوم به الوزارة بشأن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والخطة السنوية، بالإضافة إلى شرح لعملية التحول إلى موازنة البرامج والأداء والتي تقوم بتنفيذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية.

والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط، قامت بالمرحلة الأولى من التدريب خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين للعاملين بوزارة التخطيط من القطاعات المختلفة ومكاتب التخطيط الاقليمي التابعة للوزارة وذلك بهدف إرساء المفاهيم الخاصة بالتخطيط وإدارة المشروعات لتمكينهم من تقييم الخطط السنوية الواردة من الوزارات، وتوزيع الاستثمارات بصورة متوازنة، والتواصل مع جهات الإسناد المختلفة بصورة فعالة لتطبيق مفاهيم وأدوات نظام الإدارة بالنتائج.