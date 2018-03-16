تعرف على سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجينه في 4 بنوك بنهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بأسعار االأحد الماضي، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي واستقر في 5 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما انخفض أيضا سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية استقر في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدولار في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.