استقرار البلطي والبوري والسبيط.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار البلطي والبوري والسبيط والجمبري، بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية الأسبوع،عند نفس مستويات الأمس.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، وهي نفس أسعار أمس الخمس.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و74 جنيها، والبلطي بين 19.5 و21.5 جنيه للكيلو.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا عند 26 و100 جنيه، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو.

وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 39 و45 جنيها للكيلو، وهي نفس أسعار أمس.