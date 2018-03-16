الملوخية عند 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور بنهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة نهاية الأسبوع عند نفس مستويات أمس الخميس.

وسجلت أسعار كيلو الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.25 و2.75 جنيه، بحسب أسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

ووصلت أسعار كيلو البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات، واليوسفي بين 2 و6 جنيهات، والفراولة بين 5 و7 جنيهات، والموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.25 و2.75 جنيه.

البسلة بين 5.5 و6.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4.5 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 و14 جنيها.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.