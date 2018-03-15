18.5 مليون جنيه حصيلة البنك الزراعي من بيع 15 ألف شهادة "أمان"

كتبت - منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوى، إن البنك باع أكثر من 15 ألف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة تتجاوز 18.5 مليون جنيه منذ طرحها الأحد قبل الماضي وحتى منتصف اليوم الخميس.

وأضاف القصير أن الشهادات تحظى بإقبال كبير من السيدات، حيث تستحوذ المرأة على نسبة 30% من إجمالي حصيلة مبيعات البنك من شهادة "أمان المصريين".

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" يوم الأحد قبل الماضي تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

ولكن الشهادة متاحة لجميع الأشخاص من بداية 18عاما إلى 59 عاما، بحسب القصير.

وقال القصير إن أي شخص يستطيع شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب دون مصاريف إدارية.

ويحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا للقصير.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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