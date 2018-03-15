3 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

خفضت 3 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الخميس مقارنة بمستويات الصباح، بينما رفع مصرف أبو الإسلامي سعر البيع، واستقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، في الصباح.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما خفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.635 جنيه للشراء و17.535 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

بينما رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع العملة الأمريكية إلى 17.69 جنيه مقابل 17.68 جنيه في الصباح، بينما استقر الشراء عند 17.59 جنيه.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.