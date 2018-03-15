المصرية للاتصالات توقع عقدا لتوفير خدماتها في نادي هليوبوليس الرياضي

جهينة تتعاقد مع شركة سعودية لتوزيع مياه (FLO) في مصر

"البصمة الإلكترونية".. عقبة جديدة في طريق المصريين إلى العمرة

كتبت- شيماء شلبي:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، اليوم الخميس، عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي هليوبوليس الرياضي لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة "الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت وخدمات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi".

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن العقد يشمل كذلك توفير منافذ للبيع والتحصيل تابعة للمصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادي بفرعي مصر الجديدة والشروق.

ووقع على الاتفاقية، أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، بحضور عدد من قيادات الشركة والنادي.

وقالت الشركة إنه بموجب تلك الشراكة ستكون المصرية للاتصالات هي الراعي الرئيسي لمقرات وكافة أنشطة النادي التي يقوم بها، إلى جانب كونها الراعي الحصري لخدمات الاتصالات المتكاملة داخل مقري النادي بمصر الجديدة والشروق.

وأضافت أن تلك الرعاية تتضمن أيضا إنشاء منافذ للبيع والتحصيل، وتوفير كافة العروض والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الانترنت اللاسلكي داخل النادي.