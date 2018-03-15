جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ تمويلات بقيمة 16.7 مليار جنيه في عهد السيسي

كتب - مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014 حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأضافت نيفين أن ما تم ضخه خلال الفترة المذكورة يوازي حوالي 50% من إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992 والبالغ قدرها 34 مليار جنيه، بحسب بيان للجهاز اليوم الخميس.

وذكرت نيفين جامع أن مشروعات المرأة التي مولها الجهاز في عهد الرئيس السيسي استحوذت على 44% من إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز خلال تلك الفترة، وبذلك تضاعف عن السنوات السابقة عليها والتي كانت مشروعات السيدات خلالها لا تتعدى 25% من حجم المشروعات الممولة.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته أمانة المرأة بحملة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، والتي أقيمت بمقر جمعية سيدات مصر، بحسب البيان.

وفي ديسمبر 2016، قرر مجلس الوزراء تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكي يركز نشاطه على هذه المشروعات، حيث تم نقل تبعيته لوزارة التجارة والصناعة من رئاسة مجلس الوزراء.