وزير البترول يفتتح مشروعات لشركة "فجر" في الأردن

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كتب- مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول، وصالح الخرابشة وزير الطاقة الأردني، محطة كهرباء السمرا (المرحلة الرابعة) بالأردن، خلال زيارة الوزير المصري لعمان، اليوم الخميس.

ومحطة كهرباء السمرا هي إحدى مشروعات شركة فجر الأردنية المصرية والتي تم تنفيذها من خلال شركة بتروجت، حيث يتكون المشروع من خط غاز قطر 12 بوصة ومحطة قياس بقدرة 65 ألف متر مكعب / ساعة، بحسب بيان من وزارة البترول.

كما تفقد الوزيران محطة القياس الخاصة بتغذية محطة كهرباء الحسين الحرارية بقطر 12 بوصة وقدرة 115 ألف متر مكعب يوميا، والتي تم تنفيذ الأعمال الإنشائية والميكانيكية وتصميمها عن طريق شركة بتروجت.

ويصل بذلك عدد محطات الكهرباء التي تم توصيلها وربطها بخط الغاز العربي داخل حدود الأردن والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية، إلى 11 محطة، وفقا للبيان.

كما شهد الوزيران افتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعي في المملكة الأردنية بكميات تعاقدية 3.2 مليون قدم مكعب يوميا من خلال تسهيلات شركة فجر الأردنية المصرية.

وقامت شركة غاز مصر بأعمال التصميم والتنفيذ وأعمال الثقب على الساخن للربط على خط الغاز الرئيسي للمشروع، وكذلك تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والإنشائية، بحسب البيان.

وعرضت شركة فجر الأردنية المصرية أمام الوزيرين تجربتها بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمدينة معان، حيث نفذت المحطة على مساحة 20 ألف متر مربع بقدرة 655 كيلووات، وذلك باستخدام نظام ربط الـ (wheeling) لتغطية احتياجات الشركة من الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة.

وافتتح الوزيران أيضا موقع القسطل والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية، حيث يُعد هذا الموقع قريبا من مطار الملكة علياء الدولي وقربه لمحطات الكهرباء التي تمدها الشركة بالغاز الطبيعي مما يسهل أعمال الصيانة والتشغيل، وفقا للبيان.

ويتضمن الموقع مبنى إداريا ومخازن مبردة ومخازن رئيسية، بالإضافة لبلاط خرسانية لزوم تخزين المواسير بأقطارها المختلفة، وتم تشييد الموقع على مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع، بحسب البيان.

وبحث الوزيران استراتيجيات توفير وتنويع مصادر الطاقة بين الأردن ومصر، وكذلك استغلال كافة الطاقات والخبرات المصرية لتنمية التوسع في أنشطة الغاز المختلفة بالأردن (شبكات - محطات كهرباء - مناطق صناعية - سيارات - منازل ومناطق تجارية).

ويعود تاريخ عمل شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بدولة الأردن إلى عام 2004،‏ عندما أسستها شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي،‏ بعد فوز ائتلاف شركات قطاع البترول المصري بمد خط انابيب نقل الغاز الطبيعى من منطقة العقبة وحتى منطقة جابر على الحدود الأردنية السورية.