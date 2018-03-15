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بنزايون تدرس عرضا ماليا لتطوير فرعها في رأس البر

03:53 م الخميس 15 مارس 2018
بنزايون تدرس عرضا ماليا لتطوير فرعها في رأس البر

محمود عبدالله

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة بنزايون" الأزياء الحديثة" إن الشركة تدرس حاليا عرضا ماليا لتطوير فرعها في رأس البر، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه الأحد المقبل.

وأضاف عبدالله، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، فتحنا المظاريف المالية لعرض شركة مقاولات، لتطوير مبنى تابع لفرعنا في رأس البر.

وتابع: "عندنا مصيف مكون من مبنيين بمساحة كلية للمصيف 430 مترا، ، سنشارك على أحدهما، مساحته 241 متر، وطرحنا مزايدة للتطوير تقدم لها عرضين فنيين تم اختيار أحدهما لفتح العرض المالي".

وبنزايون، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وقطاع الأعمال العام.

بنزايون رأس البر الأزياء الحديثة

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