خبراء يجيبون.. هل نستطيع إنشاء "فيس بوك" مصري؟

كتبت- شيماء شلبي:

فتح إعلان وزير الاتصالات، ياسر القاضي، أن مصر سيكون لها فيس بوك خاص بها، باب التساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا على أرض الواقع خاصة وأن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة.

ويقول خبراء في مجال الاتصالات لمصراوي إنه لا يوجد ما يمنع مصر من إنشاء شبكة تواصل اجتماعي محلية على غرار فيس بوك، لكن سيكون أمامها عدة عقبات.

وقال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، يوم الإثنين الماضي، "قريبًا جداً سيكون لدى مصر فيس بوك خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات".

وقال هشام عبد الغفار خبير الاتصالات، لمصرواي، إنه "لا شيء يمنع مصر من إنشاء شبكة تواصل اجتماعي محلية، حيث أن الحلول التقنية والفنية والمطورين المصريين متاحون".

وأضاف "لكن لخلق موقع مماثل للفيس بوك، يجب أن يسبقه تفكير في المحتوى المقدم في هذا الموقع، الذي تزيد ميزانيته عن أضعاف موازنة مصر.. السؤال هو هل نستطيع تقديم محتوى كالمقدم عبر الفيس بوك أما لا؟".

وتابع "هل سيكتفي المستخدمون بالمحتوى المحلي ويكتفون بعدم التواصل عالميا؟ وهل هناك جدوى اقتصادية من خلق شبكات اجتماعية محلية منافسة للعالمية".

ويعتبر عبد الغفار حجم المستخدمين المحليين في مصر لا يمثل ثقلا كبيرا في أرباح الشركات العالمية.

وبحسب عبد الغفار فإن "تقديم نموذج للفيس بوك المصري لعرض قدرات المطورين المصريين شئ جيد مادام يُقدم ذلك تحت إطار من المنافسة العادلة والإتاحة الكاملة لكن أن يقدم مع عمليات تقنين وغلق للمواقع الأخرى، يعتبر ضربا من المجازفة غير مضمونة الجدوى".

وقال عبدالغفار إن "قطاع الاتصالات في مصر نشأ وتقدم بفضل الانفتاح على العالم وعدم تبني سياسات التقنين أو الحجب".

ووفقا لتصريحات وزير الاتصالات لمصرواي يوم الإثنين الماضي فإن "الدفع لخلق مواقع اجتماعية وتطبيقات جماهيرية "محلية" مثل فيس بوك هي للتدليل على قدرة المبرمجين والمطورين المصريين وليست تمهيدا لحجب محتوى أو التضييق على المواقع الموجودة والشائع استخدامها".

وقال القاضي إن أحد أدوار وزارته الرئيسية، هو "الإتاحة" وليس الحجب، وأن مسألة غلق مواقع أو حجبها يتم فقط وفقاً للقانون، وعبر أحكام قضائية ملزمة.

وبحسب الخبير الاتصالات، هشام عبد الغفار، فإن الفيس بوك يعطي شيء من الحماية لبيانات المستخدمين، "فهل تستطيع المواقع المحلية المماثلة تقديم الحماية المناسبة؟".

ووفقا لمحمد محسن، أحد المطورين للمواقع الإلكترونية، فإن "تقنية إدارة شبكة تواصل اجتماعي ليست مسألة الصعبة، ومصر يمكن أن تصنع شبكة محلية تخدم مواطنيها، لكن الأمر سيحتاج إلى تكلفة كبيرة".

ويتابع "وفي هذه الحالة ستضطر الدولة لغلق مواقع مشابهة، حتى تجبر المستخدمين على استخدام الشبكة المحلية، على غرار ما فعلته الصين حيث أغلقت جميع المواقع العالمية وأنشأت شبكتها الخاصة بها".

لكن وزير الاتصالات، نفى لمصراوي وجود أي نية للحكومة لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر.

ويقول محسن إن الحكومة تحتاج لدعم المطورين لديها في هذا المجال وشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة، حيث أن شبكات التواصل الاجتماعي ستكون هي وسيلة الإعلان والدعاية الأقوى.

وقال ياسر خليل، الخبير في تكنولوجيا المعلومات،إن "الصين لديها ثلث سكان العالم، ولذلك هي وضع استثنائي، ونموذج صعب تكراره".

وتعتبر الصين واحدة من أبرز الأمثلة بين الدول التي حجبت المواقع الكبرى مثل فيسبوك وقدمت بدائل محلية لها.

وقال خليل إنه "فيما يخص الحريات فإن الصين ليست أيضا المنوذج الذي يفضل تقليده وإذا كانت الصين باقتصاديتها القوية وعدد سكانها استطاعت خلق نموذج منافس فلا نستطيع أن نقول أننا يمكننا أن نخلق نفس النموذج".

وأشار إلى أن الصين حينما حجبت المواقع الغربية، دفعت الشركات المحلية وسمحت لها بالنمو في بيئة مريحة، وأتاحت المجال للشركات والبدائل المحلية لأغلب التطبيقات، وساهم في ذلك العدد الكبير للسكان والاقتصاديات الكبيرة للدولة التي صرفت مليارات على هذه التطبيقات.