مشتريات الأجانب تقود البورصة إلى الصعود في آخر جلسات الأسبوع

كتب - مصطفى عيد:



ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، وسط إقبال ملحوظ للأجانب على الشراء.



وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، عند مستوى 16999 نقطة خلال تعاملات اليوم.



وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.



وبلغت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم نحو 3 مليارات و459 مليون جنيه.



وسجلت تعاملات الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 383.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 193.9 مليون جنيه، و190 مليون جنيه على التوالي.