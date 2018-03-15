مشتريات الأجانب تقود البورصة إلى الصعود في آخر جلسات الأسبوع
كتب - مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، وسط إقبال ملحوظ للأجانب على الشراء.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، عند مستوى 16999 نقطة خلال تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.
وبلغت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم نحو 3 مليارات و459 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 383.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 193.9 مليون جنيه، و190 مليون جنيه على التوالي.
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