4 بنوك توافق على بدء ضخ تمويل مشروع "كيما 2"

كتبت- شيماء حفظي:

قال وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن 4 بنوك حصلت على موافقة مجالس إدارتها لبدء ضخ تمويل مشروع كيما 2 في أسوان، بينما مازل بنكين آخرين ينتظران اعتماد تلك الموافقات الأسبوع المقبل.

وأضاف الرشيد، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه من المنتظر التوقيع على عقود كفالات البنوك الممولة لمشروع كيما 2 في أسوان الأسبوع المقبل، بعد حصولها على ضمانات الشركة القابضة.

وتنفذ شركة الصناعات الكيماوية المصرية، حاليا مشروع كيما 2، بتكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه لإنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي.

ولجأت كيما للاقتراض من تحالف يضم أربعة بنوك "يندمج تحت مظلتهم بنكين آخرين" لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، وافقت في فبراير الماضي، على التصديق على الكفالات والتعهدات، التي يوقع عليها رئيس الشركة القابضة للبنوك الممولة لمشروع كيما.

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على التوقيع على العقود المساندة للكفالات والمعاهدات التي تطلبها البنوك للتمويل.

وقال الرشيد، إن الشركة القابضة، تثمن جهود البنوك في دعمها لإتمام مشروع كيما الذي يوفر فرص عمل في الصعيد.

وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.

واتفق الطرفان "كيما وتكنومنت" على تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتمثل في إقامة وحدتي أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار بطاقة 1200 طن يوميا، والمرحلة الثانية بتأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 138.8 مليون دولار.

ووصل إجمالي إنجاز المشروع حتى الشهر الماضي 82%، ومن المقرر أن يكون الافتتاح التجريبي للمشروع آخر ديسمبر 2018.