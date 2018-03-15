التضامن: قانون التأمينات الجديدة لا يحرم الابنة من معاش أبيها

كتبت - ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأي كان سنها.

وأضافت أن القانون الجديد أيضا لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردا من الوزارة على ما نشر في بعض وسائل الإعلام أن قانون التأمينات الجديد تضمن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في المعاش عن والدها المتوفى.

وقالت الوزيرة إنه تم الاستعانة بمنظمة العمل الدولية بموجب بروتوكول بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التي سبقت مصر في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.

وأضافت غادة والي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا على إعداد قانون موحد للتأمينات الاجتماعية، وكانت قد انتهت من النسخة الأولية لمشروع القانون، وأرسلته في نهاية العام الماضي لمنظمة العمل الدولية لمراجعته، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من القانون ثم ترسله لمجلس الوزراء لإقراره وإرساله لمجلس النواب فيما بعد.