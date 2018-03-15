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غاز مصر تتعاقد مع إنبي لتنفيذ مشروع في الأردن بقيمة 13 مليون دولار

02:00 م الخميس 15 مارس 2018
غاز مصر تتعاقد مع إنبي لتنفيذ مشروع في الأردن بقيمة 13 مليون دولار

كتبت- شيماء حفظي:
قالت شركة غاز مصر، اليوم الخميس، إنها وقعت عقدا مع شركة إنبي بقيمة 13 مليون دولار، لتنفيذ خط صلب بالأردن.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التعاقد يأتي لصالح شركة فجر الأردنية، ويشمل تنفيذ خط صلب بطول 27 كم تقريبا بمنطقة الشمال بالأردن.
وقالت الشركة، إنه سيتم بدء تنفيذ العقد خلال العام الجاري، ومدة التنفيذ عامين.

وتعمل غاز مصر في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.

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