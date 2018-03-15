"السهام" تنقل 3 مليارات لتر من المنتجات البترولية في 2017

كتب - مصطفى عيد:

قال عبد اللاه إبراهيم رئيس شركة السهام البترولية، إن شركته نقلت حوالي 3 مليارات لتر من المنتجات البترولية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف طن يوميا من البوتاجاز تمثل 67% من إجمالي ما يتم نقله من منتج البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

وأضاف إبراهيم خلال الجمعية العامة لشركته لاعتماد نتائج أعمال 2017، برئاسة طارق الملا وزير البترول، إن الشركة نقلت أيضا العام الماضي حصص السولار المقررة لشركات الرصف في المشروع القومي للطرق.

كما قامت الشركة بنقل حصتها من المنتجات البترولية الأخرى (البنزين، والغاز الصب، والبروبان عالي النقاوة، والأمونيا السائلة، والبوتاجاز المخصوص عديم الرائحة)، وفقا لإبراهيم.

وقال إبراهيم إن الشركة أضافت 15 سيارة حديثة خلال عام 2017 إلى أسطول سيارات نقل وتوزيع المنتجات البترولية بالشركة حاليا ليصل إلى 431 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة التتبع "GPS"

كما توسعت الشركة في نشاط "الدليفري" لإمداد المنشآت المستهلكة للوقود باحتياجاتها، حيث بلغ إجمالي تعاقدات الشركة في هذا النشاط 106 تعاقدات، وتم نقل 150 مليون لتر بزيادة حوالي 15%، عن 2016، بحسب إبراهيم.

وأضاف إبراهيم إلى أن الشركة توسعت في نشاط تجميع الزيوت المستعملة بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط، حيث حققت "السهام" زيادة في هذا النشاط نسبتها 207% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تتمثل في التوسع في نقل المياه الناتجة من حفر الآبار ومحطات المعالجة لأماكن التخلص الآمن، بالإضافة إلى نقل المياه العذبة والمالحة، والتوسع في نقل مادة الأمونيا السائلة "النشادر"، ونقل المازوت لمصانع الأسمنت، وكذا التوسع في مجال تقديم الخدمات للغير من الشركات داخل قطاع البترول وخارجه.

وتعمل شركة السهام البترولية في أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية ( بنزين - سولار - زيت صب - مازوت - وغيرها)، ونقل الغازات المسالة (بوتاجاز - بروبان - أمونيا)، ونقل الزيت الخام، ونقل الكيماويات والمتكثفات البترولية والمنتجات الخاصة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

كما تعمل الشركة في نقل المياه (الصالحة للشرب - الملوثة - الحفر)، ونقل الأفراد من وإلى مواقع العمل، وإصلاح وصيانة السيارات وأنصاف المقطورات الصهريجية، وشراء وبيع قطع غيار المعدات وسيارات النقل والركوب بكافة أنواعها ومستلزماتها، وتجميع وتداول وتجهيز الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية السائلة.