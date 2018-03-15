الدولار يرتفع بـ"التجاري الدولي" ويستقر في 9 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات صباح اليوم الخميس مقارنة بمستويات مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والبركة وقناة السويس عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وثبّت مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 17.59 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.