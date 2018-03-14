بالم هيلز تتوقع زيادة إيراداتها إلى 6.8 مليار جنيه العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة تتوقع تسجيل إيرادات تزيد عن 6.8 مليار جنيه خلال العام الجاري مقابل 6.6 مليار جنيه في 2017.

وأضاف عبدالرحمن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تتوقع أيضا زيادة قيمة التعاقدات خلال 2018 إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه في العام الماضي.

وقال إن الاستثمارات المتوقع ضخها من الشركة خلال العام الجاري تصل قيمتها إلى ملياري جنيه، نصفها تقريبا ستذهب للمشروعات الـ 11 التي مازالت تنفذها الشركة والنصف الباقي للمشروعات الجديدة.

ومن ضمن المشروعات الجديدة التي تنوي الشركة الإعلان عنها خلال النصف الثاني من العام الجاري مشروع الشركة في الإسكندرية، والذي سيوفر بالإضافة إلى 4 مشروعات تم طرحها خلال العامين الأخيرين 9 آلاف وحدة.

وتصل محفظة أراضي الشركة 41 مليون متر نصفها تحت التنمية، بحسب طارق عبد الرحمن.

ووصلت محفظة مشروعات الشركة إلى 29 مشروعا منها 12 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و11 منها تحت التطوير منها 3 أو 4 مشروعات سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام والباقي خلال العامين الجاري والمقبل.

وتم تسليم 4650 وحدة في الـ 11 مشروعا الجاري تنفيذها وبقى فيها 1217 وحدة لم يتم بيعها بعد، وفقا لعبد الرحمن.

بينما تتوقع الشركة تراجع عدد الوحدات المسلمة للعملاء خلال العام الجاري إلى 1500 وحدة مقابل1800 وحدة في 2017.

وقال عبد الرحمن إن حصة المصريين بالخارج وصلت إلى بين 16 و17% من مبيعات الشركة خلال العام الماضي مقابل 8% في 2016.

وأضاف أن الشركة تستهدف من طرح التوريق المقبل لها مبلغ يتراوح بين 250 و300 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة حوالي 2.5 مليون متر في السعودية، حيث تبحث حاليا التخارج منها ولكن لم تجد حتى الآن عرضا مناسبا، وفقا لطارق عبد الرحمن.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.