المصرية للتمويل العقاري تضخ 20 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري خلال 3 أشهر

كتبت-منال المصري:

قال رفيق إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري، لمصراوي إن الشركة ضخت خلال الـ 3 أشهر الماضية 20 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وتتيح مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تمويلات بفائدة تتراوح بين 5% الي 7% متناقصة.

وقال إلياس إن الشركة تستهدف ضخ 50 مليون جنيه تمويلات جديدة بمبادرة التمويل العقاري قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تعتزم إطلاق منتج تشطيب الوحدات السكنية خلال العام الجاري بعد انتهاء الدراسة.

وقال إن الشركة تستهدف من إطلاق المنتج ضخ تمويلات للعملاء لتشطيب وحداتهم السكنية بنظام التمويل العقاري خارج مبادرة البنك المركزي.

ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه حاليا وهى تابعة لبنك كريدى أجريكول.