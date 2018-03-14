ارتفاع إيرادات بايونيرز القابضة 19% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت إيرادات مجموعة بايونيرز القابضة للاستشارات المالية، خلال العام الماضي، بنسبة 18.9%، لتسجل 8.2 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه في 2016.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن أرباحها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5.4%، ليسجل 1.14 مليار جنيه، مقارنة بالعام 2016.

وتعمل بايونيرز القابضة، في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها.