ارتفاع إيرادات بايونيرز القابضة 19% خلال العام الماضي
04:51 م الأربعاء 14 مارس 2018
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفعت إيرادات مجموعة بايونيرز القابضة للاستشارات المالية، خلال العام الماضي، بنسبة 18.9%، لتسجل 8.2 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه في 2016.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن أرباحها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5.4%، ليسجل 1.14 مليار جنيه، مقارنة بالعام 2016.
وتعمل بايونيرز القابضة، في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
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