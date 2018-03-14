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الأولى للتمويل العقاري تطلق منتج تشطيب الوحدات السكنية الشهر القادم

04:25 م الأربعاء 14 مارس 2018
الأولى للتمويل العقاري تطلق منتج تشطيب الوحدات السكنية الشهر القادم

وحدات سكنية

كتبت- منال المصري:

قالت مها عبد الرازق مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، لمصراوي إن الشركة قررت إطلاق منتج تشطيب الوحدات السكنية أول الشهر القادم.

وأضافت أن الهدف من هذا المنتج ضخ تمويلات للعملاء لتشطيب وحداتهم السكنية خارج مبادرة التمويل العقاري.

ووفرت الشركة تمويلات خلال 4 أشهر الماضية لعدد 660 عميلا من محدودي الدخل، في إطار مباردة البنك المركزي للتمويل العقاري، وفقا لمها.

وتقدم مبادرة البنك المركزي تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% متناقصة و7% متناقصة.

التمويل العقاري وحدات سكنية منتج تشطيب

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