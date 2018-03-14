تخفيضات عيد الأم تجذب زبائن جدداً.. ومواطنون: الأسعار لُقطة

كتبت- دينا خالد:

جذبت عروض المحال التجارية، المتخصصة في الأدوات المنزلية والكهربائية قبل عيد الأم، شريحة جديدة من الزبائن مع وجود تخفيضات وتراجع في الأسعار.

وتشهد تلك المحال إقبالا كبيرا من المواطنين الذين استغلوا التخفيضات لشراء احتياجاتهم، وليس فقط هدايا عيد الأم، وفقا لجولة لمصراوي فيها.

قالت سعاد مصطفى، التي التقاها مصراوي في أحد المحال الشهيرة لبيع الأدوات المنزلية، إنها جاءت لشراء هدايا لوالدتها ووالدة زوجها، لكنها بعدما وجدت الأسعار مناسبة قررت شراء بعض الاحتياجات الخاصة بها.

تقول سعاد "كل إللي عليه عرض أسعاره منخفضة أكثر من أي مكان آخر، أنا اشتريت طقم كاسات بـ 90 جنيها بعد العرض وسعره الحقيقي 125 جنيها".

وجذبت الأسعار المخفضة سعاد لشراء مستلزمات أخرى غير هدايا عيد الأم "اشتريت 2 غطاء للسجادة، 2 مفرش سرير، وطقم طاسات سيراميك بمبلغ 1450 جنيها، وده سعر كويس جدا في ظل ارتفاع الأسعار الحالي"- بحسب قولها.

ولاحظت نادية سمير التي تسكن بالقرب من متجر شهير للأجهزة الكهربائية، مع بداية شهر مارس، وجود عروض هائلة على الأدوات المنزلية والكهربائية.

تقول نادية لمصراوي إن "أسعار الأدوات المنزلية متراجعة بحوالي 30 إلى 50 جنيها، مقارنة بأسعارها قبل الخصومات".

وأضافت نادية أن الأسعار جذبتها لشراء احتياجات منزلها وتجهيز ابنتها الكبرى أيضا، حيث تعتبرها فرصة لا تُعوّض.

وتقول "اشتريت طقم حلل سيراميك و4 أطقم كاسات وطقم قلايات ودفعت ما يقرب من 2000 جنيه، وده سعر منخفض جدا، مقارنة بأسعار قبل كده".

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير حتى وصلت في يوليو الماضي إلى ما يزيد على 30%، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث فقد أكثر من نصف قيمته.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن التضخم في شهر فبراير الماضي أن أسعار مجموعة التجهيزات والأدوات المنزلية ارتفعت بنسبة 12%، على أساس سنوي.

ووفقا لما قاله بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، فإن السوق يشهد حاليا مرحلة من الرواج والانتعاش.

وتعتبر ندى عاطف موسم تخفيضات عيد الأم مناسبة كل عام لشراء ما تحتاجه بأقل الأسعار، "السنة دي لاحظت إقبال كبير جدا لدرجة أني مش عارفه أقف في المكان".

وتفضل ندى شراء هدية لوالدتها من الأدوات المنزلية كي تسهل عليها أعمالها اليومية، "اشتريت شواية كهربائية بسعر 350 جنيهاً، وهو سعر مناسب وأقل بحوالي 100 جنيه".

لكن نيفين عيسى جاءت هي وابنتها المقبلة على الزواج للبحث عن أفضل العروض لشرائها وتجهيز ابنتها.

تقول نيفين، التي التقاها مصراوي في أحد المولات الشهيرة لبيع الأدوات المنزلية: "الأسعار مناسبة جدا وفي متناول الجميع وفيه خصومات تصل إلى 50%".

تضرب نيفين مثلا بأن طقم كاسات يصل سعره إلى 40 جنيها وهو سعر لا يوجد له مثيل في السوق، وفقا لقولها.

واعتادت نيفين على انتظار عروض عيد الأم كل عام كي تشتري ما تراه "لُقطة"، وأسعاره مناسبة من أجل منزلها.

وبحسب أحد العاملين بمتجر شهير لبيع الأدوات المنزلية، فإن المتجر يستعد لعيد الأم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مناسبة استعدادا للعروض التي ينفذها خلال هذه الفترة.

وتجذب هذه العروض زبائن كُثراً نظرا لانخفاض الأسعار عن بقية أيام العام- بحسب قوله.

ووفقا لما قاله فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي منذ يومين، فإن التخفيضات على الأدوات المنزلية خلال عيد الأم هذا العام تتراوح بين 10 إلى 15% في محلات الأدوات المنزلية.

وأضاف الطحاوي، لمصراوي، أن حالة الركود الشديدة التي تسيطر على الأسواق منذ 6 أشهر هى التي دفعت التجار للتخفيض من أجل تحريك السوق.