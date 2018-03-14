التخطيط: بدء اختيار المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال الأحد المقبل

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، بدء إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إن المقابلات ستتم في الفترة بين الأحد 18 مارس الجاري وحتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه، وذلك بعد التواصل مع من انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة، والذي استمر التقديم بها لمدة شهرين منذ اطلاق مشروع رواد ٢٠٣٠.

وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم الاختيار النهائي للمتقدمين في أبريل القادم.

وكانت هالة السعيد، وزير ة التخطيط، قالت إن مشروع رواد 2030 يسعي لتحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.