وزير الاتصالات يبحث سبل الشراكة مع رئيس شركة هانيويل العالمية

كتبت- شيماء شلبي:

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، مع ستيفن جولد نائب الرئيس ومدير عام " Connected Enterprise " لشركة هانيويل العالمية، سبل الشراكة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الذكية التي تنفذها الدولة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء مع مسؤول وشركة هانيويل، المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية والحلول الذكية للأبنية، توجهات الدولة لإقامة مدن ذكية جديدة في مصر.

وأشار وزير الاتصالات إلى أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن لتطبيق أحدث النظم الذكية في جهات حكومية مختلفة وفقا لاستراتيجية التحول الرقمي المصري.

وأكد القاضي، أهمية مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمنارة للإبداع الفكري والمعرفي حيث سيتم استقطاب الكوادر التكنولوجية المتميزة من المبدعين والتقنيين ورواد الأعمال.

يذكر أن شركة هانيويل العالمية تعمل في مصر منذ أكثر من 50 عاماً في تقديم الدعم التكنولوجي والحلول الابتكارية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، وتخدم قطاعات عديدة مثل الصحة، والتجارة، والمطارات والمنشآت الحكومية.