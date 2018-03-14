مسؤول: الاتحاد الأوروبي يسعى لحل "فوضى" تجارية وليس لاستفزاز الولايات المتحدة

القاهرة- مصراوي:

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيركز على تأمين الإعفاء من رسوم جمركية أمريكية بدلا من إشعال حرب تجارية، بحسب وكالة رويترز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأسبوع الماضي أمرا بفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم مع استثناء كندا والمكسيك وربما دول أخرى من القرار.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن للبرلمان الأوروبي إن حزبي الكونجرس الأمريكي وكذلك الشركات الأمريكية يتفقون في الرأي مع الاتحاد الأوروبي بضرورة أن تسترشد التجارة بقواعد عالمية.

وبحسب الوكالة فإن كاتاينن، قال لأعضاء البرلمان خلال نقاش بشأن التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية "هذا ليس نزاعا بين أوروبا والولايات المتحدة. لذلك ستركز المفوضية على حل المشكلة بدلا من إثارة المزيد من المشكلات مستقبلا".

أضاف "ما نريد فعله هو التخلص من الفوضى. أعتقد أن هناك أسبابا جيدة لقبول الطرفين في نهاية اليوم بأننا لا نريد ولا نرغب في حرب تجارية. ينبغي أن نركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاعنا التجارية".