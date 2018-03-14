شعبة الأجهزة الكهربائية: انتعاش في السوق مع احتفالات عيد الأم

القاهرة- وكالات:

قال بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق يشهد حاليا مرحلة من الرواج والانتعاش، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم والذي يعد فترة ترويجية للصناع والعاملين بالقطاع.

وأضاف ديمتري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن الشركات العاملة في القطاع استغلت قرب عيد الأم وبدأت عمل تخفيضات وعروض على العديد من الأجهزة والمعروضات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الشراء.

وقال رئيس اللجنة، إن الهدف من التخفيضات إنعاش حركة المبيعات وتلبية احتياجات المستهلكين من ذوي الشرائح المتوسطة، منوها بأن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار.

وأوضح ديمتري أن الغرفة تسعى إلى زيادة وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية من خلال تنمية الصادرات لدول شرق أفريقيا خاصة دول حوض النيل، فضلا عن الأسواق التقليدية من المغرب لدول الخليج.