تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018- 2019 بنسبة 4.3% مقارنة بالموسم الجاري.

وقالت الوزارة في تقرير حديث لها إن إنتاج مصر من القمح سيصل إلى 8.45 مليون طن متري، بفضل زيادة المساحة المزروعة من القمح التي ستصل إلى 1.32 مليون هكتار بما يعادل 3.14 مليون فدان.

وبحسب التقرير فإن أرباح المزارعين خلال العام الماضي ارتفعت من القمح، نتيجة رفع الحكومة سعر المحصول الذي تشتريه من الفلاحين.

وبلغ سعر شراء الحكومة للقمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاء.

ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر قرب منتصف إبريل ويمتد حتى يوليو الماضي.

واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، بحسب بيانات رويترز.

وقال مسؤول في الحكومة، لوكالة رويترز، منذ أيام إن مصر تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل بزيادة في سعره من 15- 20 جنيها للإردب.

ويتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد بنسبة 1.5% ليصل إلى 20 مليون طن متري، مقارنة بالموسم الحالي.

وقال التقرير إن الارتفاع في الاستهلاك مدفوعا بالزيادة السكانية السنوية والتي وصلت بعدد السكان إلى 97 مليون نسمة، فضلا عن أن مصر تستضيف نحو 5 ملايين نسمة من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.

وتوقع التقرير أن ترتفع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018- 2019، لتصل إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12 مليون مُتوقعة خلال الموسم الجاري 2017- 2018.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تزيح إندونيسا مصر من على عرش أكبر مستورد للقمح في العالم خلال الموسم الجاري.

وتستورد مصر القمح عادة من روسيا ورومانيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز في يوليو الماضي، قال علي المصليحي وزير التموين، إن مصر، تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن م ن القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، واستوردت 5.580 مليون طن في 2016-2017 ارتفاعا من 4.440 مليون طن في العام السابق، بحسب رويترز.

وقال التقرير الأمريكي إن احتياطي مصر من القمح سيرتفع خلال الموسم الجديد بنسبة 9.1% مقارنة بتوقعات الموسم الحالي.

وسيصل احتياطي مصر خلال الموسم الجديد إلى 4.757 مليون طن متري، وأرجع التقرير الارتفاع إلى التوقعات بارتفاع مستويات الناتج المحلي.

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