إيديتا تعلن تعاقدها مع مجموعة ديسلوج لإنشاء مصنع جديد بالمغرب

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، إبرام عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج المغربية لإنشاء مصنع إنتاج الأغذية الخفيفة في المغرب.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن شركة إيديتا بارتيسيبيشن ليمتد التابعة لها، وقعت العقد مع مجموعة ديسلوج ( DISLOG GROUP ) المغربية، بعد إبرام الطرفان مذكرة تفاهم في ديسمبر 2017.

ووصفت الشركة الاتفاق بأنه "يعزز خطة التوسع الإقليمية لها، ويدعم موقفها كشركة رائدة في سوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليا".

وكانت شركة إيديتا قالت في فبراير الماضي، إنها ستنشئ مصنعا جديدا في المغرب مع بداية عام 2019، بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، على أن تبدأ تصدير منتجاتها للسوق المغربي مطلع 2019.

وحققت الشركة زيادة في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 44.5%، لتسجل 243 مليون جنيه مقارنة بأرباح 2016، بفضل رفع أسعار منتجاتها خلال العام.

إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.