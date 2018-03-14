وزارة البترول توقع عقد الاستشارات الهندسية لمجمع إنتاج الفوسفوريك

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور بالوادي الجديد الجاري تنفيذ أعماله حاليا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 750 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنويا من حامض الفوسفوريك.

ووفقا لبيان الوزارة، وقع العقد خالد الغزالي حرب رئيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة المالكة للمشروع، ومحمد حتحوت رئيس شركة إنبي، عن الوزارة، وجون سيمون ارتيجا مدير شركة فلور الأمريكية لتنمية الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير البترول، طارق الملا، عقب التوقيع، إن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها.

وأضاف الوزير، أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وبحسب محمد حتحوت رئيس شركة إنبي، فإنه بموجب العقد المبرم تتولى إنبي بالتنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح، بالإضافة إلى التمويل والتي تم طرحها في يناير الماضي على مجموعة من المقاولين العالميين، وإعداد التقرير الفني النهائي الذي يتم بموجبه تنفيذ إجراءات ترسية المناقصة على أحد المقاولين.

وأضاف، أن إنبى ستقوم نيابة عن مالك المشروع بمهام الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحي رخص التشغيل والموردين والتنسيق في أعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير، فضلاً عن تقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وأشار حتحوت أنه تم الانتهاء من المراجعات الفنية واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع بالتعاون بين شركة إنبي وفلور الأمريكية .

ويساهم في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25% وبنك الاستثمار القومي بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10%، وشركة غاز الشرق بنسبة 10% وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبي بنسبة 10% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.