البوري يرتفع جنيهين والبلطي يتراجع.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر كيلو سمك البوري، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 20 و21 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليترواح بين 39 و45 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا جنيها ليتراواح بين 25 و109 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

وهبط سعر كيلو الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليتراوح بين 330 و390 جنيها، والجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها.

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 59 و67 جنيها، منخفضا 5 جنيهات للكيلو عن أسعار الأمس.