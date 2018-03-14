البنوك تخاطب الشركات لإصدار شهادة أمان المصريين للعاملين بها

كتبت-منال المصري:

قال مسؤولون في بنكي الأهلي والزراعي، إنهم خاطبوا الشركات التجارية المتعاملة معهما، لإصدار شهادة أمان المصريين للعامين والموظفين بها.

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك خاطب الشركات لإصدار الشهادة للعاملين والموظفين فيها.

وباع البنك الزراعي شهادة أمان المصريين، للعمالة المؤقتة والموسمية، بقيمة 12 مليون جنيه بعدد 10.5 ألف شهادة تقريبا منذ إصدارها الأحد قبل الماضي، حسب تصريحات القصير لمصراوي.

وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي إن البنك تلقى مخاطبات من الشركات والمؤسسات لإصدار شهادة أمان المصريين للعاملين في شركاتهم .

وتعمل الشركات حاليا على تجميع الأعداد والأسماء، لإصدار الشهادات، وفقا لأبو الفتوح.

وباع البنك الأهلي عدد 8 آلاف شهادة بقيمة 15 مليون جنيه من الأحد قبل الماضى وحتى أمس الإثنين، وفقا لأبو الفتوح حسب تصريحات أبوالفتوح.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتصدر الشهادة 4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

اقرأ أيضا:

دليلك إلى شهادة "أمان المصريين" الجديدة في سؤال وجواب

http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/9/1279306