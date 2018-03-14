المركزي يشكل لجنة لتطوير مزايا شهادة أمان لضم حالات العجز والإصابة

كتبت-منال المصري:

قرر البنك المركزي تشكيل لجنة لتطوير وتعديد مزايا شهادة أمان المصريين لتشمل مجموعة من الخصائص الأخرى، بحسب مصرفي تحدث لمصراوي.

وقال المصرفي الذي يشارك بنكه في طرح الشهادة إن اللجنة تضم البنك المركزي وشركة مصر لتأمينات الحياة وهيئة الرقابة المالية وعدد من شركات التأمين الأخرى.

وأضاف أن اللجنة تدرس تعدد مزايا شهادة أمان مثل توفير تغطية تأمينية لحالات العجز أو الإصابة بدل من اقتصارها فقط على استحقاق التغطية التأمينية في حالات الوفاة فقط.

كما يدرس المركزي رفع نسبة التعويضات مقابل زيادة فئة الشهادة، بحسب المصدر.

وكان محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، قد قال تصريحات أمس أن الشركة تدرس إضافة بعد المزايا بشهادة أمان المصريين.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتصدر الشهادة 4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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