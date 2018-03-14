التجاري الدولي يرفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات الصباحية

كتبت- شيماء حفظي:

رفع البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الصباحية، قرشا واحدا، بينما استقر سعره في 9 بنوك عاملة في مصر.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، بتعاملات أمس.

استقر سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وثبّت مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار عند 17.68 جنيه للبيع، بينما خفض سعر الشراء إلى 17.59 جنيه للشراء مقابل 17.60 جنيه للشراء.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي وبنك القاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.