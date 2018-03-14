32 مليار دولار عائدات السياحة في أستراليا العام الماضي

سيدني (د ب أ) :

ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء أن السائحين الأجانب أنفقوا أكثر من 3ر41 مليار دولار استرالي (32 مليار دولار أمريكي) في أستراليا العام الماضي وأن ربع هذا المبلغ جاء من الصينيين.

وقال وزير السياحة ستيفن سيوبو إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 6% عن العام السابق وأضاف 2ر2 مليار دولار إلى الاقتصاد.

وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة "إنترناشيونال فيزيتورز سيرفي" التابعة للحكومة الأسترالية إلى أن حوالي 1ر8 مليون سائح أجنبي زاروا "داون أندر" العام الماضي ، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2016 .

وكانت الصين هي صاحبة أكبر رقم للزائرين حيث زاد عدد سائحيها من 11ر1 مليون إلى 25ر1 مليون في غضون عام. وأنفقوا وحدهم 4ر10 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14% عن عام 2016 .

وسجلت أعداد الزوار من الهند ، فضلاً عن الأموال التي أنفقوها ، أقوى نمو ، حيث ارتفع كل منهما بنسبة %16 عام 2017 .

وتمتعت جزيرة تسمانيا بأقوى معدل نمو في البلاد ، حيث ارتفع الإنفاق من السياح الأجانب بنسبة 31% خلال العام وارتفع بنسبة %90 على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وفقاً لبيانات الحكومة.

وزار ثلاثة ملايين سائح دار أوبرا سيدني ، الوجهة الأولى في أستراليا للزوار الأجانب ، في حين زار 7ر2 مليون سائح جسر ميناء سيدني.

وخارج سيدني ، قام 842 ألف زائر أجنبي بجولة في الحيد المرجاني العظيم.