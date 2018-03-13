19.4 مليون جنيه حصيلة الأهلي والقاهرة من شهادة أمان المصريين حتى الآن

كتبت- منال المصري:

بلغت حصيلة بنكي الأهلي المصري والقاهرة، من بيع شهادة أمان المصريين، 19.4 مليون جنيه، مقابل بيع نحو 11.2 ألف شهادة، بعد نحو 10 أيام من طرحها.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك باع 8 آلاف شهادة أمان المصريين بقيمة 15 مليون جنيه تقريبا منذ إطلاقها الأحد قبل الماضي.

وأضاف أبو الفتوح أن الشهادة تحظى بإقبال من العملاء خاصة من شرائح محدودي الدخل.

ويعمل البنك حاليا على الترويج للشهادة في الشركات من خلال إرسال موظفين من البنك لإصدار الشهادة لكل موظف أو عامل حسب الفئة التي يريدها دون ذهابهم للبنك، بحسب أبو الفتوح.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك باع شهادات بقيمة 4.4 مليون جنيه من شهادة أمان المصريين لعدد 3200 عميل منذ إطلاقها.

وأضاف لمصراوي أن شراء الشهادة يحظى بإقبال واسع في محافظات الصعيد.

ويعمل البنك على الترويج للشهادة بين 170 ألف عميل من عملاء المشروعات متناهية الصغر بالبنك باعتبارهم الشريحة المستهمدفة من الشهادة، بحسب فايد.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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