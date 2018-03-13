التجارة: دراسة إنشاء مركز لوجيستي مصري أردني للمساهمة في إعمار العراق

القاهرة- مصراوي:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه بحث مع وزير التجارة والصناعة الأردني، يعرب القضاة، دراسة إنشاء مركز لوجيستى مصري أردني مشترك للمساهمة في إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش مستقبل التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهمية تفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين بما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين مصر والأردن.

وتابع قابيل أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار في 2017 مقارنة بـ 492 مليون دولار في 2016.

وبلغت الواردات المصرية من الأردن 103 مليون دولار في 2017 مقارنة بـ 99.5 مليون دولار في 2016، وفقا للبيان.

وأشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية للأردن تمثلت في الأثاث، والأجبان، والتليفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن في كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد.

وأضاف أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 2 مليار و 278 مليون دولار في عدد 1738 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.