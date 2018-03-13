60 عاما على إصدار الجريدة الرسمية.. "الصناعة" تسعى لتطوير المطابع الأميرية

القاهرة – وكالات:

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الوزارة تسعى لرفع مستوى هيئة المطابع الأميرية، بما ينعكس إيجابا على العائد من الاستثمار وتحسين الأداء التنافسي لها.

واحتفلت اليوم الثلاثاء، المطابع الأميرية بمرور 60 عاما على إصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، وتدشين أحدث ماكينتين للطباعة الرقمية.

وأضاف الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في هذا القطاع الواعد خاصة في ظل جهود الهيئة الهادفة إلى نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للخدمات التي تقدمها الهيئة في مختلف المجالات.

وقال قابيل، إن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات، فضلا عن طباعة الكتب والمستندات.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية المهندس عماد فوزي، إن الهيئة حققت عددا من الإنجازات خلال العام الماضي تضمنت توقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لطباعة الكتب التعليمية لكافة المراحل الدراسية وتوقيع بروتوكول آخر مع المركز القومي للترجمة لتنفيذ مطبوعات المركز.

وأضاف أن الهيئة قامت أيضا بتطوير بوابتها الإلكترونية في إطار بروتوكول تم توقيعه بين وزارتي التجارة والصناعة والاتصالات لتقديم خدمات متطورة من خلالها وفق جدول زمني يتم تنفيذه على مرحلتين.

وقال إن المرحلة الأولى شملت الصفحات الرئيسية وأخبار الهيئة وخدمة النشر في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وبيع منتجات الهيئة، والمرحلة الثانية تشمل خدمة الاشتراك بالجريدة الرسمية وخدمة الأرشيف للجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

يذكر أن الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن هيئة المطابع الأميرية تم إصدارها عام 1958 لنشر القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الدستورية العليا أسبوعيا.

كما أصبحت جريدة الوقائع الرسمية ملحق للجريدة الرسمية وتصدر يوميا وتنشر بها قرارات الوزارات والمحافظين والهيئات والإعلانات الخاصة بالمناقصات والبيع والتأجير والمحجوزات.