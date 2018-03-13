جهينة تتعاقد مع شركة سعودية لتوزيع مياه (FLO) في مصر

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة طيبة للتجارة والتوزيع التابعة لشركة جهينة، أنها وقعت عقد شراكة مع الشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية FLO لتوزيع المياه التي تنتجها الأخيرة من خلال أسطولها البالغ ألف شاحنة نقل في 27 محافظة.

وقال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة، في بيان، " نأمل أن تمثل هذه الخطوة حجر زاوية جديد يعزز من مكانة الشركتين كلاً في مجاله حرصا منا على تقديم منتج صحي عالي الجودة كعادتنا لكافة المستهلكين."

وأضاف محمود داوود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية، أن الشركة تحرص على الوصول لمستهلكيها أينما كانوا باستراتيجية مدروسة وممنهجة، وأنه "من هذا المنطلق بدأت الشركة رحلة البحث عن الشريك الاستراتيجي ليدعمهم في قطاع التجارة والتوزيع".