الدولار يرتفع في "قناة السويس" ويستقر في 9 بنوك بالتعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

رفع بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم الثلاثاء المسائية، فيما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر .

وارتفع سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع بتعاملات المساء، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع بتعاملات اليوم الصباحية.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول بالتعاملات المسائية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس تعاملات الصباح.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي وبنك القاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.