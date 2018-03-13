الكشري لم يعد أكلة شعبية.. ومواطنون: بقينا بناكله لما يوحشنا

كتبت- دينا خالد:

قبل أيام كان أحمد سمير، وزوجته يتناولان وجبة غداء مكونة من طبقي كشري حجم متوسط في إحدى المحلات الشهيرة، فدفع 43 جنيها.

يقول سمير، الذي التقاه مصراوي في أحد المحلات الكشري، "زمان كان الكشري أكلة شعبية دلوقتي بقينا ناكلها لما توحشنا بعد ارتفاع الأسعار".

يضيف سمير أن هذه الوجبة التي أضاف إليها طبقين من الأرز باللبن كان يدفع فيها قبل عامين 20 جنيها، لكن مع زيادة الأسعار ارتفع سعرها مثل كل شيء.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير حتى وصلت في يوليو الماضي إلى ما يزيد على 30%، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث فقد أكثر من نصف قيمته.

مع ارتفاع الأسعار، اضطر مالك محل الكشري الذي يعمل به، مصطفى السيد، بإمبابة إلى رفع الأسعار حتى وصل سعر طبق الكشري إلى 13 جنيها.

يقول السيد "بعد تعويم الجنيه بدأنا نرفع الأسعار، بعد ما كان الطبق بـ 3 جنيه، وصل إلى 13 جنيه للطبق الكبير".

يرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى أن أسعار مكونات الطبق نفسه ارتفعت حيث أن سعر كيلو العدس للجملة وصل إلى 15 جنيها مقابل 6 جنيهات قبل عامين، فضلا عن أسعار الأرز التي ارتفعت 8 جنيهات، والمكرونة إلى 6 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، كما ارتفع كيلو الزيت الخليط إلى 10 جنيهات.

ووفقا لموقع مجلس الوزراء، بلغ متوسط الأسعار القطاعي لمكونات الكشري من عدس وأرز ومكرونة ما بين أقل المحافظات سعرًا وأعلاها على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الجاري ما بين 34 إلى 36 جنيها للعدس، والأرز ما بين 7.25 حتى إلى 8 جينهات والمكرونة إلى 5 و8 جنيهات.

لم يستطع السيد رفع سعر طبق الكشري أكثر من ذلك "مقدرش أرفع تاني، لأن الزبون لو لقى نفسه بيدفع أكتر من كده في طبق كشري مش هيشتري وهتتخرب بيوتنا"، على حد قوله.

وفي محاولة لمواجهة زيادة الأسعار لجأ السيد إلى تقليل كمية طبق الكشري، مقابل نفس السعر بدلا من رفع السعر مرة أخرى.

يقول السيد "بدأنا نستخدم علب كشري صغيرة في الحجم علشان نبيع بنفس السعر، لكن بكمية أقل".

لم يقتصر الأمر على علب وأطباق الكشري فقط، بل امتد للكمية التي كانت تباع في أكياس بلاستيك "من سنة كنت ممكن أبيع كيس كشري بجنيه، لكن دلوقتي مفيش كيس أقل من 2 جنيه، علشان الزبون يلاقي حاجة ياكلها"، وفقا لما يقوله السيد.

ويتراوح سعر طبق الكشري في المحلات الشهيرة ما بين 6 إلى 20 جنيها للطبق المتوسط، ويصل في بعض المحلات إلى 50 جنيها للطبق الكبير (سرفيس).

ونتيجة لارتفاع أسعار المكونات رفع معتز إبراهيم، صاحب أحد محلات الكشري في الكيت كات، هو الآخر سعر طبق الكشري مؤخرا إلى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.

ويقول لمصرواي "زمان كان أفضل طبق سوبر لوكس من الكشري بـ 7 جنيهات".

ومع ارتفاع أسعار مكونات الكشري، فقد إبراهيم، شريحة كبيرة من زبائنه وتحديدا طلاب المدراس "أقل طبق كشري بقى بـ 5 جنيه، فمش معقول الطالب هيدفع 5 جنيه في اليوم على طبق كشري"، حسب قوله.

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