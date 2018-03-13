"فلاي إن" أفضل موقع لحجوزات السفر والسياحة في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي

القاهرة- مصراوي:

فاز "فلاي إن" بجائزة أفضل موقع لحجوزات السفر والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2017 ، للمره الثالثه على التوالي.

وتعتبر جوائز السفر العالمية World Travel Awards، التي أقيمت أول مرة في عام 1993، مقياسا لجودة الفنادق، والمطاعم، وشركات السفر والسياحة، وشركات الطيران، والفعاليات السياحية.

ويعزز الثقة في هذه الجائزة، أنها تُمنح للفائزين، بناء على تصويت إلكتروني، يقوم به المسافرون حول العالم، بناء على تجربتهم، وهو دليل واضح على شفافية التنافس بين الكيانات السياحية بنسبة 100%، حتى يتم التصويت للأفضل.

ويسعى موقع "فلاي إن" الذي انطلق عام 2008 إلى ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺮﻳﺢ، ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ، واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺨﺎﺻﺔ المسافرين في منطقة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وﻳﻔﺨﺮ ﻣؤسس ﻣوقع فلاي إن flyin.com أﻧﻪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ في مصر والشرق الأوسط، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺑﺄﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

ويسمح فلاي إن للعملاء بإﻧﺠﺎز ﺤﺠﻮزات السفر ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ وبأﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻷﻣﺎن، من خلال الاعتماد ﻋﻠﻰ أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

كما أنه يرتبط مع أكثر من 450 شركة طيران وأكثر من 360 ألف فندق في انحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، فإن "فلاي إن" يوفر للعملاء الكثير من خيارات الدفع، بما في ذلك أمريكان إكسبريس، وفيزا وبطاقة ماستر، وأيضا الدفع عن طريق خدمتي فوري وBee ، بالإضافة إلى التحويل البنكي والدفع عن طريق الأقساط، فضلا عن برنامج الولاء الذي يكافئ العملاء الذين حجزوا من خلال الموقع flyin.com مع الكثير من النقاط التي يمكن استبدالها للخصومات في المستقبل.

وقال مايكل تادرس العضو المنتدب لموقع فلاي إن مصر "أود أن أشكر عملائنا علي ثقتهم في flyin.com وتصويتهم لنا للعام الثالث علي التوالي في مسابقة جائزة السفر العالمية".

وأضاف أن "هذه الثقة تلقي على عاتقنا مسؤولية العمل الدائم على تطوير منتجاتنا وأعمالنا بالشكل الذي يليق بعملائنا و يتناسب مع تطلعاتهم".

وقال إن "فوزنا بجائزة رائدة في مجال تكنولوجيا السفر هو نتاج لجهد مبذول من جميع قطاعات الشركة ويدل علي ريادة فلاي إن لمستقبل السفر و الحجز الإلكتروني في العالم وفي المنطقة بشكل خاص".

وأشار إلى أن "موقع فلاي إن يحتوي على خدمات وآليات وأنظمة تعمل جميعها لتقدم للعميل خدمة لا يجدها مجتمعة في أي موقع آخر للسفر والسياحة، على الأقل على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وقال إن "هدفنا دائما أن نسهل فكرة السفر وتقديم جميع الحلول للمسافرين بأحدث تقنيات التكنولوجيا الخاصة بمجال السفر، بدءا من مرحلة التخطيط مرورا بالحجز والسداد عن طريق الحلول الإلكترونية المختلفة، و أخيرا مرحلة ما بعد الحجز من تعديل و خدمة عملاء متاحة 24 ساعة لتلبية جميع احتجاجات عملائنا".

وأضاف أنه "تم تصميم منصه فلاي إن لتسهيل الحجز والدفع، للمستخدمين مع حرية إلغاء الحجوزات".

وقال إن "الجوائز التي فاز بها فلاي إن يؤكد على سمعته القوية باعتباره العلامة التجارية الرائدة في حجز السفر، بالشرق الأوسط وخارجه".