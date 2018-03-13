البورصة تواصل صعودها وتقترب من 17 ألف نقطة

كبت- شيماء حفظي:

واصلت البورصة، ارتفاعها اليوم الثلاثاء، لتغلق على صعود جماعي لمؤشراتها.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5%، عند مستوى 16989 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.8%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 59.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 33.3 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 26.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي قفز بنسبة 2.14%، عند مستوى 16742 نقطة، خلال تعاملات الأمس.

وواصلت بذلك البورصة المصرية، تحطيم أرقامها القياسية لتتجاوز أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق والذي سجلته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، عند مستوى 16472 نقطة، بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع محللون أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال تعاملات النصف الثاني من الأسبوع الجاري التقاطا للأنفاس قبل مواصلة الاتجاه الصعودي مرة أخرى.