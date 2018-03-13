المصرف المتحد يدرس إصدار شهادة ادخار تجمع بين العائد الثابت والمتغير (حوار)

- المصرف المتحد يتيح للشركات التحكم في أموالها بالبنوك "أون لاين" لأول مرة في القطاع المصرفي

- تدشين شركة للتمويل متناهي الصغر العام الجاري

- إطلاق شهادة المليونير لتجمع بين الجوائز والفائدة

- نستهدف ضخ تمويلات جديدة 2.8 مليار جنيه في 8 قطاعات تنموية

- ندرس إطلاق خدمة ضد مخاطر تقلبات أسعار المواد الخام أو العملة للشركات

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 24% من محفظة القروض

- حجزنا 6 آلاف متر في العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر رئيسي للبنك

حوار- منال المصري:

تصوير- روجيه أنيس

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن بنكه يعتزم إطلاق خدمة تتيح من خلالها للشركات إدارة أعمالها والتحكم في أرصدتها بالبنوك "أون لاين"، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف القاضي خلال حوار مع مصراوي، أن مصرفه يستهدف افتتاح 6 فروع جديدة، خلال العام الجاري، كما يعتزم إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة التي تلبي احتياجات العملاء، والتي من بينها، شهادات ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير على مدار آجال الشهادة، وكذلك إطلاق شهادة المليونيو ذات الجوائز والفائدة.

ما هي الخدمات الجديدة التي يعتزم البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

يعتزم المصرف إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة منها خدمة للشركات لإتاحة إدارة أموالها وأعمالها "أون لاين" في الربع الأول من العام الجاري بعد موافقة البنك المركزي، وذلك لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي.

ومن مزايا هذه الخدمة أنها تتيح للشركات فتح الاعتمادات المستندية "أون لاين"، وكذلك عمليات تحويل مدخراتها من بنك إلى آخر أو استثمار أموالها في أوعية أخرى حسب رغبة كل شركة بشكل يومي مثل اختيار استثمار أموالها في شراء شهادات ادخار أو أذون خزانة أو حساب يوم بيوم.

كما تتيح هذه الخدمة للشركات مراقبة أرصدتها في جميع البنوك الأخرى، وتحويل الرصيد من بنك إلى آخر، بالإضافة إلى إصدار تعليماتها لهذه البنوك.

هل يعتزم البنك إضافة أنشطة جديدة لها قريبا؟

ندرس حاليا تكوين إدارة لتقديم الخدمات غير المالية للعملاء، عبر تقديم استشارات في كيفية تنفيذ المشروعات وتسويقها وعمل دراسات جدوى، وتقديم حلول مختلفة.

كما يعمل البنك حاليا على تصميم خدمة ضد مخاطر تقلبات أسعار المواد الخام أو العملة للشركات، بحيث يحصل البنك على قسط مقابل الخدمة، بالتعاون مع بنوك عالمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى تأمين أسعار المواد الخام للمصانع المختلفة ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، حيث يتحمل البنك أي فروق ناتجة عن زيادات أسعار المواد الخام عن الشركة، كما يتحمل البنك أي فوارق ناتجة عن صعود سعر العملة الأجنبية.

ما هو نصيب التمويل الإسلامي من إجمالي محفظة القروض بالبنك؟

يستحوذ التمويل الإسلامي على حصة تتراوح بين 22% إلى 24% على مستوى محفظة القروض بالبنك، وهي نفس حصة الودائع بالصيغ الإسلامية من إجمالي محفظة الودائع بالبنك.

ماذا عن خطتكم لإطلاق منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

ندرس إطلاق منتجات بصيغة المضاربة الإسلامية، وإصدار شهادة تجمع بين العائد الثابت والمتغير بفائدة تنافسية نظرا لزيادة الإقبال عليها، بالإضافة إلى إطلاق شهادة المليونير بفائدة للعميل مع زيادة معدلات سحب الجوائز.

هل يعتزم البنك افتتاح فروع جديدة في 2018؟

نستهدف إطلاق فروع جديدة في بالتجمع الخامس، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وشرق التفريعة، والإسماعيلية، كما نعتزم إطلاق فرع في الصعيد، ليصل عدد فروع البنك إلى 59 فرعا مقابل 53 فرعا حاليا.

ويستهدف البنك التوسع في خدمة كبار العملاء بفروعه بعد تدشينها في فرع نادي الصيد، كما حجز البنك 6 آلاف متر في العاصمة الادارية الجديدة لإنشاء مقر رئيسي للبنك خلال المرحلة المقبلة.

كما يستهدف البنك خلال العام الجاري إطلاق مكاتب لاستبدال العملة في المعادي والمنصورة والإسكندرية مما يساهم في تخفيف الضغط على الفروع، وذلك بعد إطلاق ثلاثة مكاتب أخرى لاستبدال العملة خلال 2017 في نادي الصيد، وعبد المنعم رياض، والمحلة.

كم بلغ حجم تمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف؟

تجاوز حجم تمويل عمليات الاستيراد عبر فتح اعتمادات مستندية، ملياري دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، بينما يتراوح حجم تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية للبنك بين 50 و60 مليون دولار شهريا.

هل يتجه البنك لضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالي؟

ندرس تدشين شركة خلال العام الجارى للتمويل متناهي الصغر وستكون بالتعاون مع بنوك أو مستثمر من الخارج، حيث يميل البنك إلى عقد شراكة بهدف تنوع الخبرة.

ماذا عن مؤشرات أداء شركة التأجير التمويلي التي أسسها البنك منتصف 2017؟

حققت شركة التأجير التمويلي التي تم تأسيسها برأسمال مدفوع 60 مليون جنيه، ومصرح به 500 مليون جنيه، محفظة مبيعات بقيمة 178 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عمل الشركة.

ما خطتكم لإدارة محفظة الأراضي المملوكة للبنك؟

لدينا أراضٍ واسعة مملوكة للبنك في محافظات مختلفة جاءت نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين، ونضع حاليا استراتيجية تستهدف بيع هذه الأراضي أو تقسيمها وبيعها كمشروعات سكنية أو سياحية بنظام الشراكة بين البنك والمستثمر بهدف تحقيق أرباح مرتفعة للبنك.

ومن ضمن هذه المشروعات، سنطرح مناقصة لبيع "كمبوند" مملوك للبنك بشرم الشيخ بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، كما نعمل حاليا على إنشاء فندق في الساحل الشمالي بالشراكة مع أحد المستثمرين.

ما هي خطة البنك للعام الجاري للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري؟

نستهدف ضخ 120 مليون جنيه تمويلات جديدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال العام الجاري، لتصل المحفظة إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام مقابل 130 مليون جنيه في نهاية 2017، و57 مليون جنيه في نهاية 2016.

ما هو موقف البنك من ناحية المركز المالي؟

يصنف المصرف في المركز السادس على مستوى الجهاز المصرفي في معدل كفاية رأس المال والذي وصل إلى 22% مقابل 10%، لنتوافق تماما مع المعايير العالمية لقواعد بازل 2، حيث يبلغ رأس المال 3.5 مليار جنيه مما يؤهلنا للتوسع في العمليات المصرفية بقوة.

كما تم تدعيم حقوق الملكية لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لنستحوذ على المركز 13 على مستوى الجهاز المصرفي، وبلغ إجمالي أصول البنك 39 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 33 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

ما هي معدلات النمو في محفظتي القروض والودائع بالبنك خلال 2017؟

قفزت محفظة القروض بالبنك بنسبة 22% خلال 2017 لتصل إلى 10.5 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 25% خلال نفس العام لتتجاوز 30 مليار جنيه في نهايته.

ما هي أهداف البنك بالنسبة للأرباح خلال العام الحالي؟

نعتزم تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تتراوح بين 18 إلى 20% خلال العام الجاري والمحافظة على نفس المستويات لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويستلزم تحقيق ذلك نمو محفظة القروض بنسبة 25%، والودائع 15%، وخاصة في حسابات التوفير والودائع والحسابات الجارية باعتبارها أقل تكلفة مقارنة بالشهادات.

ونستهدف ضخ تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه في قطاعات مختلفة منها القطاعات الغذائية، والزراعة، وتصنيع السيارات، والأسمدة، والأدوية، والصناعة، والطاقة، وذلك مقابل تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه في العام الماضي.

ما هو حجم محفظة استثمار البنك في أذون وسندات الخزانة بنهاية 2017؟

وصلت محفظة استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة بنهاية العام الماضي إلى 13 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات عن العام السابق، كما شارك البنك في طروحات السندات الدولارية لوزارة المالية بقيمة 30 مليون دولار، واشترى البنك سندات بقيمة مليون دولار فى الطرح الأخير للوزارة.

هل يمكن أن يؤثر خفض أسعار الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة؟

لا يزال سعر العائد على أذون وسندات الخزانة في مصر مغري للغاية لأي مستثمر مقارنة بالأسعار العالمية، حتى بعد خفض المركزي أسعار الفائدة 1% الشهر الماضي، خاصة مع حصول المستثمر على مخاطر منخفضة نتيجة ارتفاع الملاءة المالية لمصر بإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

ما هو دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة؟

تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 24% من إجمالي حجم محفظة القروض بالبنك، حيث تصل إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ونقدم منتج "انطلاقة" لتمويل الورش من 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه.

كما نعمل على تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لمبادرة البنك المركزي التي أطلقها في مايو الماضي، وذلك من خلال الجمعيات والشركات مثل "ريفي" و"تساهيل" و"تنمية".

ما توقعاتك بالنسبة لأسعار الفائدة خلال عام 2018؟

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3 إلى 4% خلال العام الجاري نظرا لتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث جاء قرار خفض الفائدة الشهر الماضي في التوقيت السليم وبما يتوافق مع تحليلات السوق بعد نجاح المركزي في خفض التضخم إلى 17% خلال يناير.