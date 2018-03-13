"عبورلاند" تتوقع مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية إنها تتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو 11%.

وتوقعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن يسجل قطاع العصائر والألبان حوالي 6% من إجمالي الإيرادات خلال العام الجاري خاصة مع بداية إنتاج شركة عبور فارم للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني التابعة لعبور لاند خلال العام 2019، والتي ستدعم الكميات المنتجة من الألبان.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تسعى لإضافة عقود تصديرية جديدة إلى ليبيا.

ووفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال عام 2017، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 42%، خلال العام الماضي، إلى ملياري جنيه، مدعومة بزيادة الطلب على الجبن الأبيض.

وكان مجلس إدارة عبور لاند، وافق على تعديل غرض الشركة لإضافة نشاط تربية الماشية من أجل إنتاج الألبان والتسمين.

وتعمل الشركة في صناعة جميع منتجات الألبان، وصناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الآيس كريم والمثلجات.